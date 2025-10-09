Proponen exámenes toxicológicos a funcionarios

El diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (PVEM) propuso reformar la Constitución para establecer la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos a diputados federales, senadores, secretarios de Estado, magistrados y jueces.

“Se pretende garantizar que quienes desempeñen cargos de elección popular lo hagan con plena idoneidad y sin estar afectados por sustancias que puedan comprometer su desempeño”, señala la iniciativa.

El diputado del Partido Verde señaló que el consumo de drogas ilícitas o el abuso de sustancias psicoactivas puede afectar gravemente la toma de decisiones, el juicio y la capacidad de liderazgo de los funcionarios públicos.

Por lo que propuso realizar los exámenes de detección de drogas a los legisladores, en el ejercicio de su mandato, y al inicio de cada periodo ordinario de sesiones.

A los secretarios de Estado se les debería aplicar el examen toxicológico cada año.