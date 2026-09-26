Proponen gratuidad en trámites de titulación para licenciatura

El Senado analiza una reforma que plantea que ante los altos costos en los trámites de titulación, que rondan entre los 20 mil y 40 mil pesos, el registro y la obtención de dicho documento sea gratuito.

La iniciativa presentada por el senador del PRI, Manuel Añorve, plantea establecer la gratuidad de los servicios indispensables de la primera titulación en instituciones públicas de educación superior y crear un mecanismo de cobertura para egresados de universidades particulares.

El legislador señaló que titularse puede costar entre 20 mil y 40 mil pesos. Esta cantidad representa un obstáculo para familias que ya realizaron un esfuerzo económico para sostener los estudios de sus hijos. Recordó que los jóvenes que concluyen sus materias, cumplen con el servicio social y acreditan los requisitos académicos no deberían ver detenido su futuro por falta de recursos para cubrir los trámites de titulación.

La iniciativa establece que las instituciones públicas otorguen gratuitamente los trámites indispensables de la primera titulación de cada programa concluido, incluido el examen cuando corresponda, la expedición del título y las gestiones para su registro. También plantea exentar los derechos federales del primer registro del título y de la primera expedición de la cédula profesional.

Para ello, contempla recursos adicionales y compensatorios para las universidades, sin afectar su autonomía.