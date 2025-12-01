Proponen incluir educación financiera en escuelas

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados busca incorporar la educación financiera básica en los planes y programas de secundaria, media superior y superior.

Se trata de una iniciativa que reforma la fracción XIV al artículo 30 de la Ley General de Educación, impulsada por el diputado Arturo Ávila Anaya, a fin de establecer que “la educación financiera básica promoverá entre las y los educandos el conocimiento y la práctica de hábitos responsables relacionados con el ahorro, el crédito, la planeación económica personal y familiar, el consumo responsable y el emprendimiento social, fomentando el uso ético de los recursos y la inclusión financiera”.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, señala que diversos estudios elaborados por organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y el Banco de México, revelan que una proporción importante de la población en México carece de conocimientos elementales sobre ahorro, crédito, inversión y planeación financiera.

No se sabe ahorrar

“Esta carencia repercute en decisiones económicas poco informadas que pueden derivar en sobreendeudamiento, falta de ahorro y vulnerabilidad ante imprevistos, afectando el desarrollo económico individual y nacional”, subraya el documento.

Considera que la incorporación de contenidos de educación financiera en los planes y programas de estudio de la educación secundaria, media superior y superior permitirá que desde edades tempranas los estudiantes comprendan conceptos básicos como el valor del dinero, el ahorro, la elaboración de presupuestos, el uso responsable del crédito, la importancia de la planeación a corto y largo plazo, así como el emprendimiento social.

Asegura el legislador que estos conocimientos no solo fortalecen la cultura económica y financiera del país, sino que también contribuyen a formar ciudadanos conscientes, responsables y solidarios.

Además, puntualiza que este tipo de educación fomenta valores alineados con la justicia social y la economía solidaria, al promover prácticas de consumo responsable, inversión ética y uso racional de los recursos.