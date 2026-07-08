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NacionalNación

Proponen iniciativa sobre búsqueda de desaparecidos

Julio 08 del 2026

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para reconocer el carácter continuo del delito de desaparición forzada, y establecer que no concluye hasta conocer el paradero de la víctima.

También plantea garantizar que las investigaciones sean competencia exclusiva de autoridades civiles, evitando la fragmentación en fueros militares; e incorporar perspectiva de género en protocolos de búsqueda, atendiendo estándares internacionales de debida diligencia reforzada.

Moreira propone asegurar el acceso efectivo de familiares a los expedientes de investigación, reconociéndolos como víctimas directas; blindar presupuestos y profesionalizar al personal de comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas.

Además, impulsa la creación de unidades de análisis de contexto para identificar patrones criminales y combatir la impunidad estructural.

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