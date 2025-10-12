Proponen invitar al Senado a mexicanos de flotilla Sumud

La senadora por Morena, Cynthia López Castro, propuso extender una invitación oficial a los seis ciudadanos mexicanos que formaron parte de la flotilla humanitaria hacia Gaza, con el objetivo de que compartan ante el Senado de la República sus testimonios y experiencias, y así contribuir a crear conciencia sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta la población palestina.

“Debemos escuchar a estos seis valientes mexicanos que, con profundo compromiso humanitario, llevaron ayuda a una zona devastada por la guerra. Su testimonio es fundamental para entender la magnitud del sufrimiento que se vive en Gaza y para sensibilizar a la sociedad mexicana”, expresó la legisladora.

Expuso que, ante los discursos de desinformación e ignorancia de algunos actores políticos que han descalificado injustamente esta flotilla, es indispensable escuchar directamente a quienes arriesgaron su vida para brindar apoyo humanitario, en coherencia con los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos que México históricamente ha defendido.