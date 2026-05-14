Proponen mesa de diálogo en Chilapa

Después de que el martes se informó que las autoridades federales y estatales tomaron el control en Chilapa ante la crisis de violencia, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, propusieron una mesa de diálogo para alcanzar la paz.

La Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, Rodríguez y Pineda privilegiaron el diálogo como “una prioridad para el Estado mexicano”.

Se escuchó demandas de afectados

Detalló que durante el recorrido por las comunidades en las que se encuentran alojadas las familias desplazadas, se habló con las personas afectadas y se escucharon sus demandas para ofrecer condiciones de seguridad, “con el establecimiento de un corredor seguro que les permita acceder a víveres, así como atención médica, alimentación e insumos de primera necesidad”.

“La violencia nunca será el camino. El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad para todas y todos”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Además, se hizo el compromiso de restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, y arribarán brigadas para el acceso a programas sociales de Bienestar.

También se organizarán ferias de servicios y trámites a partir de la próxima semana, con la participación de las instancias de los gobiernos federal y estatal, así como el Tianguis del Bienestar.

Esto es lo que se sabe sobre la ola de violencia

Desde hace siete días inició una ola de violencia en Chilapa, Guerrero, que obligó al desplazamiento de 120 pobladores de tres comunidades, además se reportaron seis personas heridas que fueron atendidas en hospitales del IMSS-Bienestar.

Detrás de los hechos criminales se detectó a dos grupos delincuenciales, identificados como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Tras los ataques, autoridades federales y estatales tomaron el control de Chilapa. Se informó que fueron atendidos los integrantes de las familias que dejaron sus hogares, a quienes se les proporcionó servicio médico, alimentación y seguridad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que debe haber una salida de las personas de Chilapa “sin una confrontación, además que se promueve que puedan salir las personas heridas y se retiren los bloqueos mediante el diálogo”.