Por primera vez en su historia, el sector hotelero de Cancún está dispuesto a solicitar a la autoridad municipal y al gobierno de Quintana Roo que se declare una moratoria a la construcción de más cuartos hoteleros y condominales, hasta la renovación de la antigua y rebasada infraestructura de servicios de la zona turística, ya sobredensificada.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Jesús Almaguer Salazar, declaró que harán la solicitud para suspender la autorización para la edificación de más proyectos de hospedaje y condominios a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, y a la gobernadora Mara Lezama.

“Ya es un consenso en la Asociación de Hoteles y en el Consejo (Hotelero del Caribe Mexicano), en zona hotelera (de Cancún) yo creo que hay que poner ya una moratoria al desarrollo hasta que no tengamos la infraestructura adecuada, porque el puente (Nichupté) va a resolver vialidad, mas no suministro de servicios públicos: agua, electricidad, drenaje, no lo va a resolver.

“Eso lo vamos a solicitar… el fideicomiso de la zona hotelera va a ser una herramienta importante de control, de normativa para regir la zona turística en cuanto a imagen urbana, playas, infraestructura, servicios, seguridad”, expresó.