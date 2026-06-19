Proponen PVEM-MC blindar los programas sociales

Ante el destape de las primeras “corcholatas” de Morena a las candidaturas en varios estados, los senadores Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), Clemente Castañeda Hoeflich y Luis Donaldo Colosio Riojas (Movimiento Ciudadano) presentaron una iniciativa “blindar” los programas sociales y evitar que los aspirantes oficialistas utilicen recursos públicos o el condicionamiento de programas a cambio del voto.

La reforma a la Ley General de Desarrollo Social busca garantizar la neutralidad política de los programas sociales, con el objetivo de impedir su utilización con fines electorales, clientelares o de propaganda partidista.

La propuesta establece mecanismos claros para evitar que los recursos públicos destinados al bienestar de las personas sean utilizados para obtener ventajas políticas o electorales, al tiempo que fortalece la protección de los derechos sociales reconocidos en la Constitución.

Iniciativa

El senador Armando Melgar señaló que los programas sociales pertenecen a todos los mexicanos y no pueden convertirse en patrimonio político de ningún partido.

“Los programas sociales son derechos constitucionales. No son propiedad de Morena ni de ningún otro partido. Lo que buscamos es poner candados y controles para que nunca más se utilicen con fines partidistas o electorales”, afirmó.

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que la democracia solo puede funcionar cuando existe piso parejo para todas las fuerzas políticas y cuando los recursos públicos se ejercen con imparcialidad.