Proponen reconstruir policía de Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, propuso la reconstrucción de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza, esto durante su visita este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

“Quiero plantearles que reconstruyamos una nueva policía municipal en Juchitán. No podemos tener esa policía, ya no hay confianza de la población con esta policía”, dijo el mandatario.

Esta propuesta surge después de la detención del presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por el delito de extorsión agravada y supuestos vínculos con el crimen organizado; y tras señalarse la presunta operación de los policías municipales para favorecer al grupo delictivo Los Cromos, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Salomón Jara aseguró que hay tiempo de constituir la nueva policía municipal, con la designación de Francisco Vásquez como comisionado municipal, luego de la desaparición de poderes en el municipio.

También planteó al C5 la instalación de más cámaras de seguridad y arcos de seguridad en Juchitán.