Proponen reforma para igualdad salarial en deportes

Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión propuso una reforma para garantizar un salario base a deportistas profesionales sin discriminación por género, discapacidad o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana, ello ante la disparidad salarial entre hombres y mujeres que practican profesionalmente alguna disciplina como el futbol.

En el marco del foro Cambiamos la Jugada, realizado en el Senado de la República, el senador Clemente Castañeda recordó que una iniciativa similar ya había sido aprobada por unanimidad en la Cámara Alta durante la legislatura pasada, pero no logró ser votada en la Cámara de Diputados. Ante ello, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó de nueva cuenta la iniciativa para lograr su aprobación en esta nueva legislatura.

El coordinador parlamentario de la bancada naranja subrayó que esta iniciativa tiene la finalidad de combatir la precariedad en el deporte profesional y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Aclaró que esta iniciativa no va en contra de la industria del deporte, sino que busca demostrar que este negocio es perfectamente compatible con el derecho a un salario base para todas las personas deportistas profesionales.

La diputada y exraquetbolista, Paola Longoria, dijo que esta iniciativa busca transformar el deporte en México, al ampliar la protección de los derechos laborales de los deportistas profesionales desde una perspectiva de género.

El exatleta paralímpico y diputado, Juan Armando Ruiz, señaló que los deportistas paralímpicos también han sido históricamente marginados a pesar de los reconocimientos que han logrado en competencias internacionales.

La diputada Anayeli Muñoz consideró que en el Congreso debe haber congruencia con la política feminista que promueve para que la reforma en materia de igualdad sustantiva no sea letra muerta.

La exfutbolista Paola López Yrigoyen sostuvo que el salario base debe ser negociado conjuntamente entre el poder público y el poder privado, el cual incluye a los dueños, las federaciones, las ligas y las atletas.