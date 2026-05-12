Proponen reformar ley en desaparición forzada

Las diputadas Ivonne Ortega Pacheco y Anallely Muñoz Moreno (MC) propusieron reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, para establecer que la búsqueda de una persona se realice de manera inmediata.

También plantea que la autoridad que reciba el reporte o denuncia de desaparición “deberá activar de forma inmediata y oficiosa las acciones urgentes de búsqueda”.

Además de precisar en la ley que ningún protocolo establecerá plazos de espera para iniciar la investigación, ni condiciones previas o requisitos adicionales para el inicio de la búsqueda de personas.

La iniciativa propone que las autoridades capaciten a los servidores públicos responsables de la recepción de denuncias, reportes o noticias, así como de la búsqueda e investigación de personas desaparecidas o no localizadas, para garantizar el cumplimiento de la búsqueda inmediata.

“El problema no es solo la norma, sino su incumplimiento”, sostuvo Ortega Pacheco.

De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, la crisis continúa agravándose: los casos han aumentado de forma sostenida, con incrementos del 7.3 % en 2023, 6.3 % en 2024 y un alarmante 12 % en 2025.

“La desaparición de personas no son cifras: son vidas interrumpidas y familias atrapadas en la incertidumbre. Cada minuto cuenta y cada retraso puede ser irreversible”, advirtió la diputada Muñoz Moreno.