Proponen reparación integral por feminicidio

El grupo parlamentario del PRI presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar Integralmente el Delito de Feminicidio, cuya finalidad es complementar la enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La propuesta priista plantea definir los derechos y principios, uniformar el delito, construir la política y su financiamiento; regular la prevención, detección y protección; fijar estándares de investigación; garantizar atención y reparación, crear información y evaluación, y establecer responsabilidades.

Además, no sumará disposiciones por acumulación, sino que cerrará el circuito que va de la primera señal de riesgo, a las garantías de no repetición.

El PRI señala que esta iniciativa busca complementar y elevar el estándar de la iniciativa previamente enviada por el Ejecutivo, la cual, aunque contiene avances en la tipificación penal y unidades especializadas, carece de elementos de ejecución y salvaguardas operativas que la propuesta priista sí incorporará.