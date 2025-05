Proponen titulación y cédula gratuitas con promedio 8.5

El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso eliminar los costos por titulación en instituciones de educación superior con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) y exentar del pago de la cédula profesional a quienes concluyan sus estudios con promedio mínimo de 8.5. El coordinador de la bancada, Manuel Añorve, destacó que esta iniciativa busca que ningún joven se quede “a medio camino” por no poder pagar el último trámite de su formación. “Estamos hablando de jóvenes que ya cumplieron con todo: estudiaron, se esforzaron, terminaron su carrera. Y al final, cuando quieren titularse o sacar su cédula para conseguir trabajo, resulta que les cobran más de cinco mil pesos en universidades públicas, y hasta veinticinco mil en privadas. Eso no es justo. El derecho a la educación no termina en el salón de clases, se completa cuando puedes ejercer lo que aprendiste”, afirmó. El senador guerrerense sostuvo que esta iniciativa tiene una lógica muy clara: “Si el Estado invierte en educación, no puede