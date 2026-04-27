Proponen un año de licencia de maternidad

El diputado panista, César Israel Damián Retes, propuso reformar la Ley Federal del Trabajo para ampliar la licencia de maternidad con goce de sueldo, a cincuenta y dos semanas después del parto, de las cuales seis podrán disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento, con el propósito de fortalecer la protección de las madres trabajadoras y garantizar mejores condiciones de salud y cuidado durante el primer año de vida de los menores.

La iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del artículo 170 de dicho ordenamiento —que analizará y dictaminará la Comisión de Trabajo y Previsión Social— establece que el descanso podrá ampliarse en caso de que la hija o hijo haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requiera atención médica hospitalaria.

Con estas reformas, señala el documento, se busca armonizar las políticas laborales con las necesidades reales de las familias, fortalecer la protección de la maternidad, promover el bienestar infantil y avanzar hacia condiciones más equitativas para las mujeres en el mercado laboral.