Proponen voto directo para plurinominales

El consejero electoral, Uuc-kib Espadas Ancona, propondrá ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad de que la ciudadanía vote de manera directa por los diputados plurinominales en el próximo Proceso Electoral Federal 2026-2027.

En conferencia de prensa, Espadas Ancona presentó su propuesta para dividir en dos boletas la elección de diputados federales que se realizará el próximo año: una con los candidatos de mayoría relativa y otra con los nombres en grupo de quienes los partidos propongan como representación proporcional.

Adelantó que en el momento que se presente el modelo de boleta para elegir a los diputados federales, él presentará su propuesta ante sus compañeros consejeros electorales. El debate podría darse a finales de septiembre o inicios de octubre.

Costo con beneficio mayor

Admitió que la emisión de otra boleta entra en el paquete que regularmente contrata el INE para la impresión de boletas. Sobre la posibilidad de que deba instalarse una urna más en cada casilla, dijo que el costo podría ser de entre 200 y 250 millones de pesos más al presupuesto planteado en otras elecciones intermedias.

Sin embargo, aclaró que tras la experiencia de la elección del Poder Judicial, en 2025, se podrían introducir las dos boletas en la misma urna: diputados federales, y solo realizarse el conteo aparte, como ya lo hacen las autoridades electorales.

Sobre la necesidad de que se reformara la ley para aplicar esta propuesta, el consejero Espadas aseguró que él en años anteriores ha propuesto una reforma en la materia y aseguró que la reforma electoral de abril “era el momento propicio” para hacerlo, pero el INE tiene la capacidad de dividir las boletas sin que se ocupe una reforma legal.

“La autoridad electoral sí tiene la posibilidad de implementar dos boletas para la elección de diputados aun no habiendo esta reforma legal, insisto, en virtud de que esto garantizaría plenamente la libertad del voto por las dos vías de elección actual”, explicó Uuc-kib Espadas.