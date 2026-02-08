Protagoniza accidente diputado Wblester Santiago

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Wblester Santiago Pineda, protagonizó una nueva polémica luego de sufrir un accidente automovilístico el pasado 6 de febrero en Metepec, Estado de México. En el percance, el legislador sostuvo una discusión con un elemento de seguridad, mientras que el impacto dejó destrozada la parte delantera de su vehículo.

Algunas versiones indican que el legislador presuntamente conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esto fue rechazado por Santiago Pineda, quien explicó a través de un video que “salió con precaución” y se dirigía a una reunión de trabajo en la Ciudad de México.

En redes sociales circuló una grabación en donde se escucha que el petista y un elemento de seguridad sostienen un enfrentamiento verbal con acusaciones de corrupción: “pues como tu quieras cabrón (...) policía corrupto”, se escucha decir al diputado. En respuesta, el oficial responde “mira quién habla de corrupción, maneja bien”.

En el video aparecen ambos vehículos blancos estacionados en la avenida, uno de ellos con la parte delantera dañada. Algunas personas se acercan al lugar mientras Santiago Pineda y el policía siguen alzado la voz diciéndose “pues como quieras, pues como tú quieras”. La tensión se eleva al punto de que un hombre que permanece en el sitio dice que “son corruptos todos”.

Horas más tarde y tras los señalamientos, el diputado de 62 años contó que a unos metros de salir de su vivienda, una persona con una emergencia de una mascota en condiciones graves viajaba a alta velocidad y lo impactó ocasionado el percance.