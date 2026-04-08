Protesta en el Senado con bote de chapopote

Los diputados Sergio Gil y Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano (MC), solicitaron la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, para que informe sobre la investigación, responsables y posible sanción del derrame de hidrocarburos ocurrido en el golfo de México, durante marzo de 2026.

En el pleno, presentaron una cubeta con chapopote extraído de la Barra de Chachalacas, en Veracruz, para denunciar la inacción de las autoridades locales y federales ante la contaminación del mar.

Presentaron un punto de acuerdo que propone que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Economía para que implementen programas emergentes de apoyo económico y social, para los pescadores, prestadores de servicios turísticos y las comunidades que dependen de la actividad pesquera en las zonas afectadas por el derrame.

También plantea que la Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Marina, a Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que rinda un informe sobre las acciones implementadas para la contención, control, limpieza y remediación del derrame.