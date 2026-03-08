Protestan contra bombardeos a Irán

Un grupo de personas se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para rechazar la reciente intervención militar estadounidense en territorio iraní en el octavo día de bombardeos.

Los protestantes se concentraron en la nueva sede diplomática ubicada en Polanco, donde exigieron el cese de la ofensiva contra Irán y paz para Medio Oriente.

Durante la protesta se llevaron a cabo rezos colectivos y los manifestantes encendieron bengalas y luminarias de pólvora, lo que motivó una intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

El jueves, la Embajada a cargo de Ronald Johnson, emitió una alerta para sus ciudadanos, donde advirtió que ante las concentraciones, es posible que se produzcan actos de vandalismo o violencia en ambas protestas, por lo que recomendó a su personal evitar las protestas activas y tener precaución.