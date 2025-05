Protestan contra cancelación de evento Abrazos No Muros

Familias en ambos lados de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se manifestaron este sábado por la cancelación del evento que reúne a decenas de personas y que lleva por nombre “Abrazos No Muros”, y también por la militarización de la frontera.

Este sábado 10 de mayo, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (Border Network for Human Rights en inglés) llevaría a cabo la edición número 12 del evento “Abrazos no Muros” (Hugs Not Walls), el cual une a familias de ambos lados de la frontera en un abrazo de tres minutos a la mitad del río Bravo.

Días antes de que se llevara a cabo el evento, se anunció que este había sido cancelado por las políticas públicas de Donald Trump y la militarización de la frontera entre ambos países

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, expresó de forma oficial que durante los últimos nueve años, la Red Fronteriza para los Derechos Humanos ha trabajado incansablemente para exponer las consecuencias reales y dolorosas del sistema de inmigración de esta nación.

De acuerdo con lo que explicó, tras el establecimiento del “Área de Defensa de Texas”, una zona de amortiguación militarizada en El Paso, Texas, se tomó la decisión de cancelar el evento.

“Esta decisión fue hecha por actores políticos lejos de la frontera, individuos desconectados de nuestras realidades diarias e inconmovidos por el sufrimiento de las familias. Fue una decisión política basada en el miedo y la distorsión, no en la justicia o la compasión”, recalcó.

Ante la cancelación del evento Hugs Not Walls, la organización realizó la protesta “Madres de la Frontera: Amor sin Fronteras”, la cual se llevó a cabo este sábado de manera binacional y pacífica para honrar el coraje y la defensa de las madres fronterizas, y para denunciar la separación familiar y la militarización de la frontera.