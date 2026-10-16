Protestan contra carencias del Issste

Derechohabientes y trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de San José del Cabo, Baja California, se manifestaron este jueves para denunciar deficiencias en la prestación de servicios y exigieron una mesa de trabajo para avanzar con las demandas.

Durante la protesta denunciaron la falta de especialistas, medicamentos e insumos, y aseguraron que cada vez más se ven afectados pacientes con enfermedades crónicas, entre ellos pacientes con cáncer y diabetes.

La movilización fue encabezada por el secretario general del Sindicato de Burócratas, sección Los Cabos, Pablo Ramón Pino Verdugo, y participaron representantes del magisterio también.

Los inconformes partieron de las oficinas sindicales, en la colonia Chulavista, hacia las instalaciones del Issste en la colonia Rosarito, en San José del Cabo.

Señalaron que las deficiencias en los servicios médicos han complicado la atención y el seguimiento de pacientes con padecimientos que requieren tratamientos continuos, particularmente enfermedades oncológicas y diabetes.

Entre las principales inconformidades denunciaron tiempos prolongados de espera en urgencias, dificultades para conseguir citas médicas, desabasto de medicamentos, falta de especialistas y problemas en las áreas de farmacia y archivo.