Protestan contra migración masiva de marroquíes

Cientos de manifestantes protestaron el viernes frente a la embajada de Marruecos en Madrid contra lo que describieron como una “invasión” en el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Unas 60 mil personas llegaron a Ceuta desde Marruecos en los últimos días.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según la autoridad local. El gobierno español, entretanto, aseguró que hasta este viernes la gran mayoría de las personas (unas 48 mil) había regresado a Marruecos.

Se manifiestan frente a sede diplomática

Aun así manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro, se concentraron frente a la sede diplomática al grito de “¡España cristiana y no musulmana!” y “¡Unidad nacional!”, según un periodista.

Algunos portaban una gran pancarta en la que se leía “Remigración”, un término promovido por varios grupos de extrema derecha en Europa que alude al retorno forzado o incentivado de migrantes o personas de origen inmigrante.

Otros enarbolaron banderas rojas y amarillas de España y reclamaron la defensa de la “identidad española”. También hubo manifestantes que hicieron el saludo nazi, algunos abiertamente y sin cubrirse el rostro.

El gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha defendido una política relativamente abierta en materia de migración en comparación con muchos otros países europeos, también fue objeto de críticas durante la protesta.

Los manifestantes lo acusaron de “vender” España “a los musulmanes” y lo responsabilizaron de lo que calificaron de “crisis descontrolada”.