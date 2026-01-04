Protestan en embajada de EE. UU. en México

Un grupo de personas se manifiestó en la Nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México (CDMX) para condenar la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la cual se llevó a cabo a manos de militares estadounidenses.

“Repudiamos el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro. Basta de agresión y saqueo imperialista sobre América Latina. Detengamos la guerra contra Venezuela”, sostuvieron los manifestantes la mañana de ayer sábado.

Con carteles y consignas, también condenan los ataques contra varias zonas de Venezuela por parte de Estados Unidos.

Por lo anterior, acusaron los venezolanos que radican en la Ciudad de México que “son infiltrados de Morena y del Bienestar”, ante las manifestaciones de un grupo de personas, la mayoría mexicanos, quienes protestaron por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Se manifiestan en Monterrey

Así también, decenas de venezolanos radicados en Monterrey se manifestaron tras la detención de Nicolás Maduro, la cual calificaron como un acto heroico que brinda una esperanza de retorno a su país de origen.

Posterior al discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, familias venezolanas se concentraron en el monumento de Simón Bolívar, en la colonia Obispado.

Édgar Sequera, representante de “Vente Venezuela” en la zona norte de México, explicó que la captura representa el momento más esperado desde hace 26 años.

“Se tiene desde septiembre trabajando en esta operación quirúrgica por la precisión y exactitud de cómo se hizo la extracción del tirano Nicolás Maduro y su esposa”.

En la actualidad, en Nuevo León radican aproximadamente cinco mil venezolanos, algunos concentrados en casas migrantes y otros con papeles que les permite trabajar de manera profesional en la entidad.

Durante su estadía en el monumento de “El Libertador de América”, automovilistas regiomontanos que transitaban por la zona externaron su apoyo a la comunidad venezolana.

Captura de Maduro desata festejos en Mérida

Mientras tanto, venezolanos que viven en Mérida salieron a las calles para festejar la detención de Nicolás Maduro y gritar que ahora ese país “finalmente es libre”.

Los venezolanos recorrieron calles de Mérida con carteles y la bandera venezolana para gritar que sus familiares- aún en ese país- ya podrán ser libres.

Maduro visitó México tres veces

Además, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro visitó México tres veces en medio de un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas y señalamientos en su contra por parte de Estados Unidos.

La primera visita se registró el 1º de diciembre de 2018, cuando Maduro acudió a la Ciudad de México para asistir a la ceremonia de investidura presidencial de López Obrador.

La segunda ocasión ocurrió el 17 de septiembre de 2021, cuando el presidente venezolano participó en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en la capital del país.

La tercera visita tuvo lugar el 22 de octubre de 2023, cuando Maduro acudió al “Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar”, realizado en Chiapas y convocado por López Obrador para abordar la crisis migratoria en la región.

En ese foro, el mandatario venezolano afirmó que el encuentro representaba “un primer paso correcto para unificar a América Latina y el Caribe”.