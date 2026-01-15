Protestan en Periférico Norte por la muerte de niño

Vestidos de blanco y con globos azules, familiares y vecinos del niño Diego se manifiestan en el Periférico Norte, a la altura del parque Naucalli, para exigir justicia por el fallecimiento del menor, quien murió tras ser atropellado.

La movilización se realizó en la fecha en la que Diego habría cumplido siete años. Los familiares solicitaron que se revise la medida cautelar impuesta a Cristina “N”, presunta responsable del accidente, ya que el juez determinó que la imputada lleve su proceso en libertad mediante el pago de una fianza de 150 mil pesos, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la obligación de acudir a firmar de manera semanal.

Los manifestantes han tomado dos carriles laterales de esta vialidad, lo que genera tráfico vehicular desde el parque Naucalli a las Torres de Satélite.

Diego Antonio “N”, de seis años de edad, falleció luego de ser atropellado la tarde del 31 de diciembre del año pasado, mientras caminaba en la calle Sagitario 7 junto con su tía.

Presuntamente, el vehículo era manejado por Cristina “N”, quien metros atrás había arrollado a una familia y después a Diego tras, de acuerdo a las investigaciones, perder el control del vehículo.