Protestan pescadores contra Pemex en Oaxaca

Pescadores de La Ventosa, Salina Cruz, Oaxaca, protestaron el martes contra Petróleos Mexicanos (Pemex) con una marcha y un plantón frente a la refinería, y reclamaron que la petrolera retire sus ductos-emisores que descargan residuos en la zona de pesca.

Los pescadores exigieron que Pemex reconozca que sí contaminó amplias áreas de pesca y de playa el pasado 23 de este junio, cuando las manchas llegaron incluso al pie de los pequeños restaurantes de bahía La Ventosa.

Margarita Domínguez, agente municipal de La Ventosa, demandó a Pemex que contrate a una compañía especializada en limpieza de hidrocarburos, tanto en mar como en tierra, para que se garantice la seguridad ambiental.

Con pancartas de cartulinas en las manos, los pescadores, sus esposas, restauranteros y buzos que extraen moluscos, exigieron que Pemex retire de La Ventosa los cuatro ductos-emisores que descargan residuos de hidrocarburos mar adentro.

“Vamos a estar atentos a la respuesta de Pemex”, dijo la agente municipal.