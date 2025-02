Desde las 11 horas de este martes, cerca de una centena de personas llegaron a las inmediaciones de la Cámara de Diputados para protestar por los créditos impagables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Los inconformes mantienen cerrados diversos accesos del recinto legislativo de San Lázaro, así como las avenidas Eduardo Molina y Congreso de la Unión, lo que ha provocado caos vial.

Denuncian que los créditos congelados, anunciados por el Infonavit a quienes pagaban sus préstamos de vivienda en UMAS -Unidad de Medida y Actualización-, son mentiras, pues afirman que todos han acudido a solicitar el trámite y se les ha sido negado.

“Es una mentira, yo saqué mi crédito en 1994 por 135 mil pesos, ya pasaron 31 años y sigo pagando, he pagado 270 mil pesos, y el Infonavit me dice que todavía debo más de un millón 100 mil pesos. Yo ya soy jubilado, mi pensión es de cuatro mil pesos y cada mes el Infonavit me descuenta dos mil 400, ¿Cuándo voy a terminar de pagar?”, declaró uno de los afectados.