Protestan por falta de pagos en obra del Tren Maya

Ayer domingo, antes del evento del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en Mérida, trabajadores de la obra del Tren Maya protestaron contra mandos militares por la falta de pagos.

Asimismo, transportistas locales pidieron su intervención porque son víctimas de cobros indebidos.

Movilización

En el evento del recinto ferial de Xmatkuíl (comisaría de Mérida), donde se presentaría Sheinbaum, se reunió el gabinete del gobernador Joaquín Díaz Mena y la llamada, clase política” de Morena.

Bajo el lema de “la Transformación avanza”, decenas de camiones transportaron a cientos de personas para asistir al evento.

La protesta de transportistas provocó un caos vial para el acceso hasta el evento presidencial.

De igual manera, con mantas de protesta, trabajadores que laboraron en obras del Tren Maya denunciaron que mandos militares de esa región aún no les liberan pagos.

A lo largo de la avenida de Xmatkuíl, transportistas locales pidieron investigar cobros indebidos en carreteras.