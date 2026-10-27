Protestan trabajadores del Poder Judicial en Hidalgo

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Hidalgo se manifestaron para denunciar inestabilidad laboral y falta de respeto a sus derechos, por lo que advirtieron que podrían suspender actividades si avanzan las propuestas de readscripción y evaluaciones de permanencia que consideran una amenaza para sus plazas.

Los inconformes se concentraron frente a las instalaciones judiciales en Hidalgo y, mediante pancartas y mantas, exigieron el cumplimiento del décimo transitorio. “Órgano de Administración Judicial, respeta nuestros derechos laborales. No permitiremos más atropellos”, expresaron.

De acuerdo con el dirigente sindical de los trabajadores del Vigésimo Noveno Circuito, Marcos García Solís, en la entidad de 600 empleados, 400 son de base y 200 no cuentan con esa condición, por lo que existe incertidumbre ante los cambios planteados.

Señaló que una de las principales preocupaciones es que el personal sea trasladado a órganos de materias distintas de aquellas en las que se ha especializado. Como ejemplo, mencionó que trabajadores con trayectoria y estudios de posgrado en materia penal podrían ser enviados a tribunales laborales, sin considerar su experiencia ni las funciones para las cuales obtuvieron sus plazas.

Afirmó que los trabajadores no se oponen a las evaluaciones, pero cuestionan que quienes pretendan realizarlas desconozcan sus funciones. Por ello, pidió a las autoridades conocer directamente las tareas, los horarios y las condiciones en que operan los juzgados y tribunales.

El dirigente destacó que cada juzgado de distrito atiende más de dos mil asuntos al año y que las jornadas pueden extenderse de las ocho de la mañana a las 10 de la noche. Ante esa sobrecarga, solicitó al menos dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados adicionales.