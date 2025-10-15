Protestan trabajadores del SAT

Tras siete horas de protesta, trabajadores del SAT liberan vialidades, pero mantienen bloqueo en Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzaron a liberar las vialidades que mantenían cerradas desde la mañana del martes; sin embargo, aún persiste un bloqueo sobre Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, lo que ha provocado severas afectaciones a la circulación y al servicio del Metrobús.

El cierre en esa zona ha impactado directamente el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que recorre Paseo de la Reforma, dejando fuera de operación varias estaciones. Como consecuencia, usuarios afectados se vieron obligados a caminar hasta tres estaciones para continuar con su trayecto.

De acuerdo con reportes de tránsito, los trabajadores comenzaron a retirar los bloqueos en puntos como Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur División del Norte, Calzada de Tlalpan, Marina Nacional y Circuito Interior, luego de la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes arribaron para restablecer la circulación vehicular.

Pese a la reapertura en la mayoría de las zonas afectadas, el bloqueo en Reforma e Hidalgo permanece activo, donde los manifestantes reiteraron su exigencia de un salario digno y mejores condiciones laborales, en el marco del paro nacional convocado por personal del SAT en todo el país.

SAT niega amenazas contra trabajadores que se manifiestan

Por lo anterior, el SAT aseguró que de ninguna manera respondieron con amenazas contra los trabajadores que salieron a manifestarse el martes.

Por el contrario, informó que está atendiendo las solicitudes de los empleados con el apoyo de las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social.

La dependencia indicó que mantiene comunicación con los trabajadores para escuchar sus solicitudes y afirmó que las actividades al interior de sus oficinas se llevaron a cabo con normalidad en la mayoría.

En una tarjeta informativa, afirmó que mantiene abiertos los canales de diálogo y cooperación con los manifestantes en un marco de respeto y responsabilidad.

El SAT indicó que los servicios de manera presencial se llevaron a cabo sin problemas en 155 de un total de 162 oficinas desconcentradas y Módulos de Servicios Tributarios que tiene en todo el país.

Reportó que únicamente suspendieron operaciones las oficinas ubicadas en Chihuahua, Chihuahua; Celaya, Guanajuato; Guadalajara Sur y Zapopan, en Jalisco; y en Ciudad de México sedes Oriente y Sur.

Para los contribuyentes que no pudieron realizar su trámite, destacó que se les notificará la reprogramación de su cita, vía correo electrónico.

En caso de tener cualquier duda o aclaración pueden comunicarse al Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx, para recibir asesoría, o bien, a Marca SAT en el número 55 627 22 728.