Protestan tras el amparo a dueño del crematorio

Las familias de víctimas del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, donde 386 cuerpos fueron encontrados sin cremar en junio del 2025, se manifestaron este sábado a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de la liberación durante el viernes del dueño del establecimiento de nombre José Luis A.C.

Los afectados acudieron hasta las oficinas estatales de la FGE ubicadas en el eje vial Juan Gabriel de esta frontera, para exigir justicia, así como sanciones ejemplares y la no repetición del caso.

Además, pidieron la renuncia del fiscal federal la zona norte, Carlos Manuel Salas.

Los asistentes llevaron pancartas que llevaban mensajes de exigencias a las autoridades estatales por este caso.

“El estado le debe justicia a 386 y se la niega porque es cómplice”, “corruptos”, “justicia por los 386”, entre otros mensajes se leían en las mantas que las familias llevaban consigo.

El fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, comentó que liberaron por un amparo a José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, que solicitarán dos recursos de revisión del caso.