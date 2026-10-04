Provocan lluvias desbordamiento de represa

Las fuertes lluvias registradas en la región del semidesierto de Zacatecas provocaron desbordamiento de una represa en la comunidad de Tanquecillo, en el municipio de Mazapil, que generó inundaciones en viviendas, así como daños en algunos caminos del municipio de Melchor Ocampo.

Tras los sucesos registrados, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, anunció esta mañana que se había activado el operativo denominado Fuerza de Tarea Genaro Codina, un esquema de reacción inmediata enfocado en coordinar las labores de evaluación de daños, saneamiento y asistencia directa a las familias damnificadas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades de Protección Civil estatal y municipal, uno de los principales incidentes se concentró en la comunidad de Tanquecillos, donde se fracturó una parte en la estructura de la presa, lo que ocasionó el desbordamiento.

Los daños no fueron graves

Se informó que la corriente del agua ingresó a los domicilios particulares de esa comunidad, sin embargo, los daños no fueron graves ni tampoco hay lesionados, sin embargo, se informó que se realizan los recorridos de valoración encabezados por personal de Protección Civil, Servicios de Salud y el gobierno municipal.

Además de que se mantiene un monitoreo permanente en el comportamiento de bordos, estanques y presas en toda la región ante las nuevas precipitaciones.

Otro municipio en donde se reportaron afectaciones por la lluvias fue en Melchor Ocampo que dejaron estragos en los caminos y tramos carreteros de la región.