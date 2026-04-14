Proyectan recortes para mantener subsidio a gasolinas

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán recortes a diversos gastos del gobierno federal, para mantener el subsidio a la gasolina y diésel, que es de aproximadamente cinco mil millones de pesos a la semana.

“Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos”, dijo.

Sin embargo, explicó que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a los programas sociales.

“Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre del 2026, por eso para nosotros es muy importante también el desarrollo económico del país. Porque tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo de educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión”, comentó.

Al 2030 se destinarán más de un billón de pesos en Becas

En otro tema, la mandataria afirmó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de hacer de la educación pública la mejor de las educaciones; por ello, a 2030 se proyecta que se realizará una inversión histórica de un billón 136 mil 692 millones de pesos (mdp) en Becas para el Bienestar, en beneficio de estudiantes de primaria a universidad.

“Es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para Educación Media Superior, hacer más escuelas en Media Superior, es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que con la implementación de las Becas para el Bienestar ha disminuido la deserción escolar por motivos económicos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que con la inversión proyectada hacia 2030 será casi tres veces mayor a lo destinado en 18 años del periodo neoliberal.

Debemos buscar maneras para que no suba canasta básica

Y ante el alza registrada en algunos productos de la canasta básica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que su gobierno debe buscar “todas las maneras” para que no suban los precios.

La mandataria recalcó que si su gobierno no estuviera interviniendo, los precios de los combustibles subirían. Denunció que algunos empresarios gasolineros han subido los precios.

Descarta reunión con el rey Felipe de España

Así también, descartó reunirse con el rey Felipe de España, en el viaje que realizará el 18 de abril a ese país, para participar en una cumbre de “gobiernos progresistas” y a la que llevará un mensaje de paz y el reconocimiento de que “por el bien de todos, primero los pobres”.

Sheinbaum Pardo aclaró que “no es una visita de Estado a España” y destacó la relevancia de México de este encuentro con los líderes de España, Brasil, Uruguay y Colombia.

“¿El mensaje que va a llevar usted?”, se le preguntó.

“La paz, el reconocimiento de que por el bien de todos, primero los pobres, el que no se gaste tanto en guerras y se atienda la humanidad”, respondió.

Va por llevar modelo de Tlaxcala a todo el país

Después de que puso en marcha el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Tlaxcala, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se buscará llevar el modelo implementado en el estado a todo el país.

Sheinbaum Pardo expuso que este modelo “es muy interesante” porque primero alguien financia el desarrollo del polo y después, con la venta de los predios, se le paga y el Estado se queda administrándolo.