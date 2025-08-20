Proyectan retroceso de la economía mexicana en julio

La economía mexicana habría registrado un retroceso en julio, luego de tres meses al alza, revelan las proyecciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un alza mensual de 0.2 % en junio y una disminución de 0.1 % en julio de 2025.

La actividad productiva del país avanzó debido a que la industria habría registrado una baja mensual estimada de 0.1 % en julio, luego de una disminución observada también de -0.1 % en junio.

Por su parte, el sector servicios habría reportado un retroceso de 0.1 % en el séptimo mes del año, luego de un alza prevista de 0.4 % en el periodo inmediato anterior.

El IOAE anticipa para junio de 2025 un incremento anual de 0.1 % de la actividad económica del país, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Se espera una disminución de 1.0 % en las actividades industriales, mientras que el sector servicios habría avanzado 0.8 %, en el periodo de referencia.

El IOAE permite contar con estimaciones oportunas sobre la evolución de la actividad económica. Así, mientras que el IGAE y sus componentes se dan a conocer aproximadamente ocho semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes. Con esto, se adelanta cinco semanas a la publicación de los datos oficiales, explicó el Inegi.