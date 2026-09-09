Prueba PISA respalda ruta educativa del gobierno

Los resultados de PISA 2025 respaldan la ruta educativa del gobierno, basada en el trabajo docente, el aprendizaje por proyectos y la evaluación formativa como herramienta para dar seguimiento al aprovechamiento individual de los estudiantes, aseguró la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En un comunicado, sostuvo que los resultados refuerzan los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y destacó el reconocimiento de Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la resiliencia del sistema educativo mexicano.

El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que Schleicher felicitó a maestros, directores, estudiantes y familias por los resultados de la evaluación internacional.

Según el mensaje reseñado por la dependencia, el funcionario de la OCDE destacó una mejoría en ciencias, área central de PISA 2025, y una relativa estabilidad en lectura, en un contexto en el que otros sistemas educativos registraron retrocesos.

Prueba tiene “limitaciones muy importantes”

Mario Delgado sostuvo el 1.º de abril de 2025 que los exámenes estandarizados como PISA tienen “limitaciones muy importantes” para evaluar objetivamente el desempeño educativo, por las diferencias entre los entornos escolares.

En el comunicado publicado al iniciar la aplicación, afirmó que “los resultados son muy relativos”. La SEP anunció entonces la participación prevista de ocho mil estudiantes de 321 planteles públicos y privados. El ejercicio comenzó en 61 escuelas y abarcaría las 32 entidades, mediante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

México, penúltimo de OCDE en lectura y ciencias

México ocupó el lugar 37 de 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en ciencias y comprensión lectora en PISA 2025, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Además, siete de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzaron el nivel mínimo en matemáticas y la mitad quedó por debajo de ese umbral en lectura y ciencias.

En alerta OCDE tras caída histórica

“Si no puedes leer bien, no puedes aprender bien, ni en ciencias, ni en historia, ni en matemáticas”, advirtió el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, al presentar los resultados de PISA 2025, que registraron la mayor caída en lectura entre dos ediciones de la prueba.

Cormann explicó que estos estudiantes carecen de habilidades fundamentales para continuar sus estudios, incorporarse al trabajo y resolver situaciones cotidianas, como comprender un texto sencillo o calcular qué producto ofrece una mejor relación entre calidad y precio.

En lectura, un mayor tiempo frente a las pantallas y una menor lectura por placer han estado asociados con resultados más débiles. Desde 2022, la proporción de estudiantes que pasa más de una hora diaria en redes sociales aumentó casi seis puntos porcentuales.

El funcionario señaló que las herramientas digitales pueden favorecer o dificultar el aprendizaje, dependiendo de cómo se utilicen.

Cuando los dispositivos se utilizan para entretenimiento durante las clases, agregó, los resultados caen de forma pronunciada. “La IA debería apoyar ese pensamiento, no reemplazar ese pensamiento”, afirmó.

Impacto negativo escolar

Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que los resultados de México en la prueba PISA 2025 deberían preocupar ya que se trata de un “dato de alerta” que la mayoría de estudiantes no estén superando las competencias matemáticas, de compresión lectora y en materia de ciencias.

Mexicanos Primero se pronuncia

Después de seis presidencias, 12 titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y múltiples reformas, México registra pocos cambios en los aprendizajes evaluados por PISA durante 25 años, advirtió la organización civil Mexicanos Primero, al sostener que el país necesita una política educativa de largo plazo que permita identificar lo que funciona, sostenerlo y corregir lo que no da resultados.

Urge fortalecer la lectura frente a IA

“El desafío no es solamente recuperar lo perdido, sino garantizar competencias lectoras que hoy son todavía más importantes para aprender, evaluar información y desenvolverse en un mundo atravesado por la tecnología y la Inteligencia Artificial”, señaló Romina Durán, jefa de Investigación del Instituto de Evidencia Educativa, al analizar los resultados de PISA 2025.

La investigadora advirtió que la mitad de los estudiantes mexicanos evaluados quedó por debajo del nivel dos, considerado el umbral básico de desempeño en lectura. México obtuvo 408 puntos en esta materia, siete menos que en 2022 y 53 por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Qué es y cómo se aplica

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la prueba PISA es un estudio comparativo de evaluación de los resultados de los sistemas educativos, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sus siglas en inglés significan Programme for International Student Assessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos y se caracteriza por ser comparativo y periódico.

Su propósito principal es determinar en qué medida los estudiantes de 15 años, que están por concluir o han concluido su educación básica, han adquirido los conocimientos y las habilidades fundamentales para participar activa y de manera plena en la sociedad actual.