PT acusa presión de EUA en definición de coordinadores

El dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó a Morena de ceder ante las presiones de Estados Unidos (EUA) en la elección de quienes coordinarán la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

“Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha”, denunció en entrevista con medios de comunicación.

Partido de izquierda

El líder del PT reafirmó que su partido político es de izquierda y lamentó que desde Movimiento de Regeneración Nacional “no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas y de la derecha”.

Señaló que continúan las pláticas con Morena ante la inconformidad de la militancia por los resultados de algunas encuestas presentadas por el partido gobernante, en el que dijo, no hay “una definición epistemológica sistematizada y hay corrientes. Pregúntenle a las corrientes”.