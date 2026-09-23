Publica la SEP en el DOF restricción de celulares

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la publicación del Acuerdo 09/09/26 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que establece restricciones al uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar en primarias y secundarias, así como medidas diferenciadas para educación media superior y superior.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, señaló que el instrumento busca proteger los derechos, la salud mental y el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.

A partir del 22 de septiembre se desarrollará un periodo de 30 días hábiles para dar a conocer los lineamientos mediante asambleas informativas.