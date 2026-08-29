Publica la UNAM resultados del examen de control

La noche de este viernes 28 de agosto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó los resultados del examen de control presencial que se aplicó tras las irregularidades que detectó la institución durante el examen que se llevó a cabo en línea para el ingreso del ciclo escolar 2026-2027/1.

Los resultados ya están a disposición de las y los aspirantes en la página https://www.dgae.unam.mx/ de la Dirección General de Administración Escolar, donde podrán acceder al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” e ingresar a “Resultados Examen de Control 2026”.

Con su número de folio podrán ingresar a “Tu Sitio” donde, aquellas personas aspirantes que fueron seleccionadas encontrarán una liga para descargar su carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, los datos de su alta al IMSS y su comprobante de inscripción, entre otros documentos.

Recibirá a 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios indicó que para este ciclo escolar, recibirá a 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso. De ellos, 28 mil 151 ingresarán a través del Pase Reglamentado y 20 mil 923 mediante el concurso de selección.

Se estima que hasta 22 mil aspirantes convocados no se presentaron a la evaluación presencial. De acuerdo con el rector Leonardo Lomelí Vanegas, la asistencia final en las cuatro sedes habilitadas (Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana) superaría los 36 mil sustentantes y podría acercarse a los 37 mil. Si se considera que fueron convocados 58 mil 400 aspirantes, el ausentismo rondaría 37 %.