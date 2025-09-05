Publican acuerdo general del pleno de la SCJN

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el acuerdo general número 1/2025 (12a.) del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia.

Detalla que los nuevos integrantes de la Corte tienen el compromiso de adoptar medidas que garanticen una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente.

“Por ello, es necesario implementar un sistema automatizado para el turno de los asuntos, que genere trazabilidad y transparencia, a fin de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la SCJN, y aprovechar las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas”, refiere el DOF.