Publican documentos secretos sobre ovnis

El Departamento de Guerra anunció el viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.

Más de 160 documentos, algunos que remontan a la década de 1940, fueron publicados en un apartado de la página web del Pentágono.

Trump posteó en Truth Social que “en cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados (UFP/UAP) para su revisión y estudio por parte del público”.

El paquete inicial incluye imágenes grabadas en película durante las misiones Apolo XII y XVII. Se destacan fotografías de la Luna tomadas en 1972 que ven la luz por primera vez, además de las comunicaciones oficiales entre los pilotos de dicha nave.

El registro revelado en PDF detalla cómo un miembro de la tripulación comunicó al centro de control la presencia de fragmentos o partículas sumamente brillantes que flotaban cerca de la nave durante las maniobras.

En el texto se destaca la descripción de múltiples objetos luminosos frente a la ventanilla de Ron Evans, cuya apariencia fue comparada con el espectáculo de fuegos artificiales tradicional del 4 de julio en Estados Unidos.

Además, en las publicaciones se encuentran imágenes captadas por el FBI durante la celebración de Año Nuevo de 1999, en las que se observan objetos aéreos no identificados cerca de aeronaves militares de Estados Unidos.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aplaudió la iniciativa y defendió el trabajo de la agencia en “la exploración y la búsqueda del conocimiento” por desvelar los secretos del universo.