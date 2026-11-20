En su edición matutina de este jueves 19 de noviembre, fue publicado por el Ejecutivo federal el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera.

Señala una comisión que será integrada por las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de la Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de Economía; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión Social, así como de Turismo y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Se podrá invitar a participar en las sesiones de la Comisión a aquellas autoridades y personas representantes de los sectores privado y social que tengan relación con los asuntos a tratar, quienes tendrán voz, pero no voto.

Añade que en las sesiones que se vayan a tratar asuntos en materia de seguridad nacional, serán invitadas permanentes las personas titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes también tendrán voz, pero no voto.

Destaca que por razones de seguridad nacional, se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe, directa o indirectamente, en un porcentaje mayor al 49 % del capital social de una sociedad mexicana, en la que el valor total de sus activos, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determine la Comisión mediante resolución general.

Multas

En caso de que la inversión extranjera lleve a cabo actividades, adquisiciones o cualquier otro acto que para su realización requiera resolución favorable de la Comisión, se impondrá multa de mil a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).