Publican programa para financiar el plan sexenal

A través de un modelo de desarrollo con bienestar que tenga como ejes la justicia en las finanzas públicas y fortalecimiento del mercado interno, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aterrizará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 en el marco del Plan México, según el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide). El documento que fue publicado el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que tiene como finalidad asegurar la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios que permitan alcanzar un mayor desarrollo humano sustentable para hacer realidad el PND, contiene por primera vez como uno de sus objetivos y estrategias la lucha contra el lavado de dinero y proteger al sistema financiero.

Metas

Para alcanzar dichas metas, el Pronafide del gobierno de Sheinbaum, cuenta con seis objetivos, 32 estrategias y 127 líneas de acción que reflejan las políticas que el gobierno de México llevará a cabo dentro del sector hacendario y financiero.