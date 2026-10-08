Publican reforma sobre Nacionalidad Única

A partir de 2028, las personas que busquen postularse a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que cuenten con doble nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatas o candidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo informó la consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, ya que la reforma constitucional, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, fue publicada ayer miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que entrará en vigor conforme a los plazos establecidos en sus artículos transitorios.

Alcalde explicó que la iniciativa ya cumplió con los requisitos constitucionales para su promulgación, luego de haber sido aprobada por las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y por 22 legislaturas estatales.