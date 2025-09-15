Publican resultados de proceso de adscripción de juzgadores

El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó por unanimidad, la adscripción en la que ejercerán sus funciones 846 juzgadoras y juzgadores que resultaron electas en la jornada cívica del 1 de junio y tomaron protesta ante la Cámara de Senadores.

Link

En un comunicado informó que los resultados del proceso de adscripción jurisdiccional de las personas electas en el proceso electoral extraordinario a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, así como las comisiones, reubicaciones, readscripciones, designaciones y prórrogas que se indican pueden consultarse en el enlace: https://www.oaj.gob.mx/2025/adscripciones.pdf.

Indicó que estas determinaciones se tomaron para dar respuesta a las necesidades y cargas de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales que brindan atención a la ciudadanía.

El Órgano de Administración Judicial detalló que sienta las bases para la nueva impartición de la justicia de calidad, ágil y cercana a la gente.