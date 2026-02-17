Puebla encabeza el robo de hidrocarburos

Puebla ocupó –durante el 2025- el primer lugar en el nivel nacional con el mayor número de tomas clandestinas en ductos de la empresa gubernamental Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar gas LP; se encuentra dentro de los diez primeros lugares de robo de hidrocarburos, según cifras oficiales.

Para el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Universidad Iberoamericana Puebla, Simón Alejandro Hernández León, estos informes muestran que estos delitos encontraron un lugar propicio en Puebla por su propia geografía, pero también por la colusión y corrupción de áreas del Estado, la falta de coordinación de las instancias encargadas de combatir el ilícito y la infiltración de la delincuencia entre la sociedad.

De acuerdo con un documento oficial de Pemex, Puebla ocupó el primer lugar en el país en tomas clandestinas en ductos de gas LP, con un total de 453 registradas durante el año pasado.

La entidad se ubicó por encima de estados como el Estado de México (Edomex), con un registro de 252 tomas clandestinas; así como de Tlaxcala (con 150), Veracruz con 122 e Hidalgo con 119 llaves ilegales, entidades que históricamente ocupaban el primer lugar en este delito.

En la lista de entidades con mayor número de tomas clandestinas también se encuentra Guanajuato, pero con tan solo 35 llaves ilegales; seguida de Tabasco y Oaxaca con nueve cada una de ellas, Querétaro con cuatro, Jalisco con dos y Chiapas con una sola toma ilegal.