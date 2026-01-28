Puebla, octavo lugar en casos de extrema violencia

Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado, según documentó la organización civil Causa en Común.

Al presentar su informe anual denominado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, la ONG reportó durante el 2025 un total de 203 casos de extrema violencia con 106 víctimas en territorio poblano.

Las cifras muestran un aumento de la crueldad en la violencia criminal, pues durante el 2024 registró 152 hechos de violencia extrema (51 menos que en 2025), aunque un mayor número de víctimas con 248.

Causa en Común considera como “atrocidad” el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, así como la muerte de un alto número de personas, asesinatos de personas especialmente vulnerables o de interés político y para provocar terror.

El informe del 2025 ubicó a Puebla en el octavo lugar nacional en casos de extrema violencia, solo por debajo de Sinaloa con 641 hechos; Guanajuato con 477; Guerrero con 384; Chihuahua con 367; Michoacán con 321; Jalisco con 232, y Baja California con 217.