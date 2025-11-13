Puede operar militarmente en su hemisferio EUA

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó el miércoles que las fuerzas militares de su país tienen todo el derecho a operar en “su hemisferio” y que Europa no es quien para determinar la legalidad de las operaciones contra las supuestas narcolanchas.

Rubio también afirmó que durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 no se trató la legalidad de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe que supuestamente transportan drogas.

Posteriormente, cuando un periodista dijo que la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, había tratado la legalidad de las operaciones, Rubio negó que Europa pueda interferir en la política estadounidense.

“No creo que la Unión Europea pueda determinar lo que es la ley internacional. Estados Unidos está siendo atacado por organizaciones criminales terroristas en nuestro hemisferio y el presidente esta respondiendo”, dijo Rubio.