Pueden tramitar con Inapam nueva CURP adultos mayores

La nueva CURP biométrica ya está en marcha en todo el país y su trámite es obligatorio para quienes deseen actualizar sus datos en el sistema del Registro Nacional de Población (Renapo). Sin embargo, contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no sustituye este procedimiento.

Aunque ambos documentos están vinculados con la identidad oficial, cumplen funciones distintas y no se reemplazan entre sí.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) no sustituye la CURP biométrica. Este documento está destinado a personas de 60 años o más y facilita el acceso a descuentos, apoyos y programas sociales como la Pensión del Bienestar.

En contraste, la CURP biométrica integrará datos como huellas dactilares y escaneo del iris, con el propósito de reforzar los procesos de verificación de identidad en diversos trámites oficiales.

¿Puede usarse la credencial Inapam para hacer el trámite?

Sí. De acuerdo con los lineamientos del sistema de citas del Renapo, la credencial vigente del Inapam es válida como identificación oficial para realizar el registro de datos biométricos.

Las personas adultas mayores pueden presentar: CURP certificada, credencial Inapam vigente, INE o pasaporte y acta de nacimiento (en caso de requerirse para validación).