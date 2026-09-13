Puedo resolver la disputa entre Argentina y RU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría resolver la disputa entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas si se lo solicitaran, y expresó dudas sobre la capacidad del gobierno británico para destinar recursos a la defensa de un territorio tan distante en caso de necesidad.

“Bueno, la cuestión de las Islas Malvinas es muy interesante, porque aquí estamos de nuevo. Recuerdo cuando era joven, bastante joven, de todos modos. Creo que en aquel momento era un país diferente, el Reino Unido, pero intervinieron y tomaron el control. No sé si lo harían ahora. Tienen algunos problemas con la inmigración, con la energía y otras cuestiones de las que ocuparse”, dijo.

Trump hizo las declaraciones ante los medios durante su encuentro en Irlanda con el primer ministro Micheál Martin, al responder una pregunta sobre si el tema de las Malvinas había sido abordado durante la conversación telefónica que mantuvo la semana pasada con el primer ministro británico, Andy Burnham.

“Así que no sé, no sé si estarían dispuestos a ir tan lejos. Está realmente muy lejos. Estamos hablando de semanas de navegación”, agregó Trump, en referencia a la operación militar lanzada por Londres en 1982 para recuperar el control de las islas, ocupadas entonces por las tropas argentinas.

El presidente estadounidense sostuvo además que, si las partes se lo pidieran, estaría dispuesto a intervenir para intentar resolver la histórica disputa de soberanía entre Buenos Aires y Londres.

Argentina reclama la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, territorios bajo administración británica y cuya soberanía es objeto de una disputa reconocida por las Naciones Unidas.

Buenos Aires sostiene que Reino Unido ocupa ilegalmente las islas desde 1833, cuando fuerzas británicas tomaron el archipiélago y desplazaron a las autoridades argentinas allí establecidas.

La Asamblea General de la ONU adoptó en 1965 la resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

La disputa desembocó el 2 de abril de 1982 en la guerra de las Malvinas, después de que las fuerzas argentinas desembarcaran en las islas.

Argentina mantiene desde entonces su reclamo por vías diplomáticas y plantea anualmente la cuestión ante organismos internacionales, mientras Reino Unido conserva una presencia militar permanente en las islas.

Acusa a Irán por el ataque al oleoducto saudita

Así tambien, Donald Trump, afirmó que Irán está “probablemente” detrás del ataque con drones contra el estratégico oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, que obligó a Riad a interrumpir temporalmente una de sus principales vías para exportar crudo evitando el estrecho de Ormuz.

“Creo que sí, probablemente lo sean”, respondió Trump a los periodistas en Dublín al ser consultado sobre si Teherán era responsable del ataque contra la vital infraestructura petrolera.

EE. UU. ha rechazado 100 buques que iban a puertos de Irán

El ejército de Estados Unidos informó que rechazó a 100 buques mercantes en los últimos 60 días en el marco de su bloqueo a los puertos iraníes.

“Ningún barco ha atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas estadounidenses. Los militares estadounidenses mantienen la máxima concentración en esta misión”, declaró el Comando Central de Estados Unidos el sábado.

Irán bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán a finales de febrero.