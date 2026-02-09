Puerto Escondido sin afectaciones tras sismo

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que no se registraron daños mayores ni personas lesionadas por el sismo de magnitud 5.7 registrado este domingo a las 15:42 horas al noreste de Puerto Escondido.

La dependencia aseguró que se activaron los protocolos de monitoreo y evaluación en coordinación con autoridades municipales y corporaciones de auxilio, con el objetivo de verificar posibles afectaciones a la población, infraestructura y servicios estratégicos.

Finalmente, informó que continúan los recorridos de supervisión en las distintas regiones para descartar riesgos adicionales.

El sismo de magnitud 5.7 se percibió ligeramente en algunas regiones de Oaxaca como Valles Centrales, la Sierra Norte y la Sierra Sur; mientras que en otras regiones de la entidad, no fue perceptible.