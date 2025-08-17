Punto 420 se mueve a Plaza Tlaxcoaque

El espacio de consumo libre de marihuana que había sido reubicado en la Plaza de la Concepción se movió este sábado nuevamente a la nueva sede que será la Plaza de Tlaxcoaque.

La decisión de reubicar el punto 420 de la Plaza de la Concepción se da luego de que vecinos de la zona rechazaron la instalación, realizada el pasado 4 de agosto.

La noticia fue dada a conocer por Juan José García, subsecretario de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y las integrantes de la colectiva Las Hijas de la Cannabis, quienes habían sido reubicadas en la Concepción.

“En este proceso de diálogo que hemos tenido, hemos acordado que a partir de los próximos días, a partir de mañana (domingo) se va a modificar a recolocar el punto donde se genera este espacio de libertad para el consumo de cannabis, y será ahora en la Plaza Tlaxcoaque”, informó Juan José García.

Esta será la segunda reubicación del espacio de consumo administrado por Las Hijas de la Cannabis en menos de 15 días, ya que en un principio estaban instaladas afuera del Museo Memoria y Tolerancia, sobre avenida Juárez; posteriormente se les trasladó a la Concepción, sobre la calle Belisario Domínguez; pero ahora serán instaladas en Plaza Tlaxcoaque, cerca de Metro Pino Suarez.

Los vecinos que pidieron reubicar el espacio de consumo de marihuana lo hicieron bajo el argumento de la cercanía de varias escuelas a la Plaza de la Concepción, además de que es un espacio de uso familiar.