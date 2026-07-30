Punto de acuerdo sobre vulneraciones a la soberanía

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “para prevenir posibles actos de injerencia extranjera como campañas digitales de desinformación, financiamiento político o mediático externo, manipulación informativa o acciones coordinadas a vulnerar la soberanía nacional” así como el “uso político de acusaciones extranjeras”.

En un punto de acuerdo promovido por el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se destaca que el exhorto busca proteger “la soberanía nacional, la estabilidad democrática y la autodeterminación del pueblo de México”.

Asimismo, se exhorta al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones “mantengan medidas de vigilancia y prevención frente a posibles esquemas de financiamiento extranjero, propaganda encubierta, manipulación digital o intervención”.

“México atraviesa por una etapa de alta disputa política, mediática y geopolítica en la que la soberanía nacional ya no sólo es amenazada por vías tradicionales de presión diplomática y económica, sino también por mecanismos indirectos como campañas digitales de desinformación”.

Se agrega que el país también está expuesto a “financiamiento opaco de estrategias comunicacionales, uso político de acusaciones extranjeras, presión mediática internacional y la eventual participación de intereses privados vinculados a plataformas tecnológicas y consultoras o de redes de comunicación transnacional”.

“Estas formas de comunicación operan bajo la apariencia de opinión pública, periodismo, activismo digital, análisis internacional o cooperación en materia de seguridad” pero buscan “debilitar instituciones democráticas y gobiernos legítimamente electos”, agrega el punto de acuerdo impulsado por Morena y sus aliados.